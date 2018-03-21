Российские ученые создали альтернативное автомобильное топливо‍

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ученые всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное автомобильное топливо, сообщает газета "Известия".

Новое топливо представляет собой смесь этилового спирта и продуктов нефтепеработки, уточнили в НИИ.

Новое топливо подходит обычным автомобилям, однако, уточнили специалисты, его использование станет выгодно экономически только в случае, если на территории страны не будут взимать акциз на содержащийся в нем этиловый спирт.

"У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов", — заявил изданию заведующий отделом автомобильных и авиационных бензинов ВНИИ ПН Михаил Ершов.