Группа "Фосагро" снизила чистую прибыль-2017 по МСФО в 2,4 раза

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Фосагро" PHOR, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году упала в 2,4 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 25,33 миллиарда рублей по МСФО, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка "Фосагро" за четвертый квартал выросла на 14% - до 45,8 миллиарда рублей, в результате выручка за полный год составила 181,4 миллиарда рублей (снижение на 3%). EBITDA за четвертый квартал составила 12,8 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 28%. EBITDA за весь 2017 год составила 51,3 миллиарда рублей, снизившись на 29%.

Общий долг (учитывая обязательства по финансовому лизингу), по состоянию на 31 декабря 2017 года, увеличился на 7% квартал к кварталу - до 122,7 миллиарда рублей в основном за счет дополнительного краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала, что, в то же время, было частично компенсировано небольшим укреплением рубля в четвертом квартале, отмечается в сообщении.

"Я уверен, что, несмотря на продолжающееся укрепление рубля, которое очевидно оказывает влияние на рентабельность большинства экспортеров, наша компания успешно прошла пик цикла капитальных инвестиций и имеет все основания воспользоваться предстоящим восстановлением цен на удобрения", - отметил гендиректор компании Андрей Гурьев.

Он также добавил, что в 2018 году компания нацелена продолжить рост производства удобрений на уровне 10%.

Группа "Фосагро" занимается выпуском фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата, ей принадлежат предприятия в Мурманской и Вологодской областях. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%). Free float составляет 25,9%.