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Выручка чешской Skoda Auto в 2017 г выросла на 20,8%


Компании / Индустрия / Транспорт

ПРАГА, 21 мар - ПРАЙМ. Выручка от продаж чешского автомобильного концерна Skoda Auto (контролируется Volkswagen Group) выросла в 2017 году на 20,8%, до 16,6 миллиарда евро, сообщила в среду пресс-служба концерна.

При этом операционная прибыль компании увеличилась на 34,6%, до 1,6 миллиарда евро. А число проданных во всем мире автомобилей впервые превысило 1,2 миллиона экземпляров.

"В 2017 году концерн Skoda Auto продал во всех регионах мира 1,2 миллиона автомашин, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшим рынком сбыта по-прежнему остается Китай, где продано 325 тысяч машин Skoda, в Германии было продано 173 тысячи, а в самой Чехии – 95 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.

Как ранее заявил председатель совета директоров концерна Skoda Auto Бернхард Майер, "2017 год был самым успешным в 122-летней истории Skoda Auto".

 

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