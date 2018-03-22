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Роман Троценко заинтересовался покупкой доли в Globaltrans‍


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Один из владельцев холдинга "Новапорт" Роман Троценко ведет переговоры о покупке части железнодорожного оператора Globaltrans с основателями компании Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Как рассказал представитель Globaltrans изданию, обращения о покупке этой компании периодически поступают, так как оператор является "качественным активом".

Сам Троценко сообщение о переговорах не подтвердил и не опроверг.

Отмечается, что бизнесменам Николаеву, Мишину и Филатову принадлежит по 11,5% компании Globaltrans. Стоимость их общего пакета в 34,5% на Лондонской бирже (LSE) составляет около $770 млн.

По мнению одного из собеседников издания, Троценко за их пакет предложил небольшую премию по отношению к рыночной цене. Представитель Филатова сообщил в свою очередь, что бизнесмен продавать принадлежащие ему акции не планирует. "Globaltrans — один из лучших эмитентов на транспортном рынке, с хорошей перспективой"0, — прокомментировал он.

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