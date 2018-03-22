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Глава Минторга: Ввести пошлины на металлы США побудил Китай


Компании / Индустрия / Металлургия

ВАШИНГТОН, 22 мар -ПРАЙМ. Глава минторга США Уилбур Росс на слушаниях в профильном комитете палаты представителей признался, что на решение по введению пошлин по алюминию и стали в большей степени повлиял Китай.

"Причин, по которым мы предпринимаем такие действия, несколько. Как вы знаете, в нормальном режиме минторг следит за соблюдением правил и борется с демпингом по широкому кругу продукции из различных стран. В настоящий момент нами выявлено более 424 нарушений. Половина из которых, а именно 212, связана с металлургией. Из 87 идущих расследований 48 - по металлургии. И большая часть из этих расследований напрямую против китайских производителей", - сказал он.

Он добавил, что "в мире наблюдается серьезное перепроизводство стали и алюминия, причиной которого стали, в первую очередь, китайские производители". Но даже когда демпинговая активность китайских поставщиков по настоянию американских регуляторов сокращается, их место активно начинают занимать другие производители, именно поэтому эти меры стоит воспринимать глобально, а не только против Китая.

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также других стран. Для этого они должны убедить США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможного начала торговой войны.

 

Кроме этого, по данным СМИ, есть планы о введении новых пошлин на другую китайскую продукцию, инициатором введения новых пошлин стал торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сообщается, что эти ввозные пошлины станут ответом на нарушение Китаем, на чем настаивают США, интеллектуальных прав американских производителей. Китай пообещал решительный ответ, если такие пошлины будут введены.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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