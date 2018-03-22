Белый дом: США инициируют иск к Китаю в ВТО по нарушениям в области лицензирования

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США инициируют иск к Китаю во Всемирной торговой организации, обвиняя Пекин в нарушениях в области лицензирования, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент потребует и поручит торговому представителю США инициировать иск в ВТО, чтобы ответить на дискриминационные действия Китая в области лицензирования", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, КНР требует от американских компаний в обязательном порядке инвестировать в китайские совместные предприятия и передавать им технологии, в противном случае не дают им лицензировать свои продукты и услуги на территории Китая.

Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области торговли против Китая, сообщил Белый дом. Запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Президент США также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.