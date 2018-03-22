США в 15 дней назовут товары из КНР, которые могут попасть под повышение пошлин

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от торгового представителя США в ранге министра Роберта Лайтхайзера представить в 15-дневный срок список товаров из КНР, которые могут попасть под дополнительные ввозные пошлины, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент поручит торговому представителю США рассмотреть, должны ли эти действия Китая иметь результатом рост ввозных пошлин. Он (торговый представитель) должен опубликовать предлагаемый список продуктов, подпадающих под пошлины в течение 15 дней", - заявил представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области торговли против Китая, сообщил Белый дом. Запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.