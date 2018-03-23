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Выксунский метзавод прекратил работу последней крупнейшей в стране мартеновской печи


Компании / Индустрия / Металлургия

ВЫКСА (Нижегородская область), 23 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в стране мартеновская печь остановлена на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании), сообщает корреспондент РИА Новости.

Технология, которую разработал француз Пьер Мартен в 1864 году, устарела. Предприятие полностью перейдет на использование стали, выпущенной современным высокотехнологичным способом.

"Закрытие мартеновского производства на 90% снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Все сотрудники закрытого цеха будут трудоустроены на новые, более безопасные и более квалифицированные места", - сказал на закрытии мартеновской печи председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Он добавил, что остановка мартена в Выксе знаменует собой исторический рубеж - практически полное завершение 150-летней эпохи "царствования" мартеновский печи в мировой металлургии и практически полный переход российской металлургии на новые технологии производства стали.

Выксунский металлургический завод – градообразующее предприятие и один из старейших промышленных предприятий России, крупнейший отечественный производитель стальных труб и железнодорожных колес. (Символично, что первая в России мартеновская печь в 1870 году была запущена тоже на нижегородской земле, на Сормовском заводе).

Объединенная металлургическая компания — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и нефти. Выксунский металлургический завод входит в состав ОМК с 1999 года.

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