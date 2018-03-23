Соглашение Qatar Airways и Росавиации подпишут в ходе визита эмира Катара в РФ

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Соглашение между Qatar Airways и Росавиацией будет подписано в ходе визита эмира Катара в РФ, также будут обсуждаться контракты с "Роснефтью" ROSN, заявил РИА Новости источник в посольстве эмирата.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня.

По словам источника, эмир прибудет в Москву вечером в воскресенье, встреча с Путиным состоится в Кремле в понедельник.

"По контрактам с "Роснефтью" и контракту, который будет подписан между Qatar Airways и Управлением гражданской авиации РФ", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос, ожидаются ли другие переговоры в ходе визита эмира.

Источник отметил, что в составе сопровождающей эмира делегации будут министры, в том числе экономического блока.