FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: РЖД передадут активы новой структуре для управления концессионными проектами


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правление РЖД в середине марта приняло решение создать отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к компании, и двух сотрудников РЖД.

Отмечается, что протокол заседания пока не подписан. Собеседники рассказали газете, что новой структуре будут переданы доли РЖД сначала в проекте "Северный широтный ход" (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест - Кызыл - Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению "Мечела" MTLR. Их стоимость составляет около 400 миллиардов рублей. РЖД участвуют в них вместе со "Спецтрансстроем" Юрия Рейльяна, ТЭПК Руслана Байсарова и УК "Лидер", "Мечелом" и Газпромбанком.

Сейчас переговорами по концессиям занимается департамент инвестиций РЖД, а доли в них оформлены на "дочку" - "КРП-инвест". Человек, близкий к РЖД, пояснил газете, что одобрения совета директоров для создания компании не потребуется. Активы при передаче будут оцениваться по доле в уставном капитале проектных компаний, а он обычно не превышает 100 миллионов рублей. В новой структуре будет работать до 50 человек. Передача ей управления проектами ускорит принятие решений, согласование в монополии проходит сложно.

Обособление концессионных проектов также упростит получение кредитов. РЖД ведет переговоры с несколькими кредиторами по проекту СШХ, ссылается газета на человека, близкого к одному из участников проекта. По данным другого источника, обсуждалась возможность выпуска облигаций новой компанией.

Стройки, инвестициями в которые предстоит управлять новой компании, пока не начались. Заявка по железной дороге к угольному месторождению Эльга не подана в правительство, концессионное соглашение по СШХ пока не подписано, а по "Кызыл - Курагино" подписано, но не объявлено о соглашении по финансированию проекта.

Концессионных проектов РЖД может стать больше, отмечает газета. Например, обсуждается строительство по концессии высокоскоростной магистрали Москва – Казань (с первым участком до Владимира), но заявка пока не подана в правительство РФ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ