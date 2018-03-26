СМИ: РЖД передадут активы новой структуре для управления концессионными проектами

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правление РЖД в середине марта приняло решение создать отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к компании, и двух сотрудников РЖД.

Отмечается, что протокол заседания пока не подписан. Собеседники рассказали газете, что новой структуре будут переданы доли РЖД сначала в проекте "Северный широтный ход" (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест - Кызыл - Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению "Мечела" MTLR. Их стоимость составляет около 400 миллиардов рублей. РЖД участвуют в них вместе со "Спецтрансстроем" Юрия Рейльяна, ТЭПК Руслана Байсарова и УК "Лидер", "Мечелом" и Газпромбанком.

Сейчас переговорами по концессиям занимается департамент инвестиций РЖД, а доли в них оформлены на "дочку" - "КРП-инвест". Человек, близкий к РЖД, пояснил газете, что одобрения совета директоров для создания компании не потребуется. Активы при передаче будут оцениваться по доле в уставном капитале проектных компаний, а он обычно не превышает 100 миллионов рублей. В новой структуре будет работать до 50 человек. Передача ей управления проектами ускорит принятие решений, согласование в монополии проходит сложно.

Обособление концессионных проектов также упростит получение кредитов. РЖД ведет переговоры с несколькими кредиторами по проекту СШХ, ссылается газета на человека, близкого к одному из участников проекта. По данным другого источника, обсуждалась возможность выпуска облигаций новой компанией.

Стройки, инвестициями в которые предстоит управлять новой компании, пока не начались. Заявка по железной дороге к угольному месторождению Эльга не подана в правительство, концессионное соглашение по СШХ пока не подписано, а по "Кызыл - Курагино" подписано, но не объявлено о соглашении по финансированию проекта.

Концессионных проектов РЖД может стать больше, отмечает газета. Например, обсуждается строительство по концессии высокоскоростной магистрали Москва – Казань (с первым участком до Владимира), но заявка пока не подана в правительство РФ.