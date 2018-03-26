СМИ: Проекту новой версии SSJ100 могут выделить 85 млрд руб

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ100, согласившись с выделением проекту около 85 миллиардов рублей, самолет может быть интересным специальному летному отряду (СЛО), а также Минобороны, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли, аппарате правительства и администрации президента.

Новый самолет предполагает меньшее количество кресел и максимальный отказ от импортных комплектующих, включая возможную замену двигателя, отмечает издание.

По данным газеты, СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 (шесть в варианте "салон" и четыре со специальным бортовым узлом связи) на 35 миллиардов рублей, возможность заказа примерно 30 машин рассматривает Минобороны.

В ГСС (производитель SSJ100, входит в "Сухой" - структуру ОАК) рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5-2,5 тысячи километров может достичь 200-300 самолетов, зарубежного - 3 тысяч единиц.

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го - начале 2023 года, но ряд источников издания в авиапроме считают сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.