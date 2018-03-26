Nissan откроет завод по переработке батарей для электрокаров для повторного использования

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan совместно с Sumitomo Corp. и их дочерним предприятием 4R Energy Corp. откроют завод по повторному использованию и переработке литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, говорится в релизе Nissan.

"Будет открыто первое предприятие Японии, специализирующееся на повторном использовании и переработке литий-ионных батарей для электромобилей на фоне растущего спроса на электрокары", - говорится в сообщении. Новый завод будет располагаться в японском городе Намиэ на востоке страны, оператором предприятия выступит 4R Energy.

Компания ожидает, что повторное использование и рефабрикация батарей для электромобилей окажет значительное воздействие на отрасль аккумуляторов, спрос на новые материалы для батарей, а также на окружающую среду и общество в целом.

В релизе отмечается, что предприятие станет первым новым заводом в Намиэ с марта 2011 года, когда город пострадал от землетрясения и цунами, и его открытие будет призвано помочь восстановлению экономики в регионе.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании насчитывает около 247,5 тысячи человек.