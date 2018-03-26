"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил перевозки пассажиров на 4,8%

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT за январь-февраль 2018 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, до 4,73 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

Авиакомпания "Сибирь", занявшая второе место по объему перевезенных пассажиров, перевезла 1,5 миллиона человек (рост на 15,5%). "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота") снизила показатель на 6,7%, до 1,2 миллиона человек. "ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров на 19% (1,13 миллиона), "Уральские авиалинии" - на 20% (до 1 миллиона человек).