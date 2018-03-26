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Авиакомпании РФ в январе-феврале увеличили перевозки пассажиров на 12,6%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-февраль 2018 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 12,6%, до 14,35 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

Пассажирооборот за два месяца вырос на 14,6%, до 37 миллиардов пассажиро-километров. Перевозки грузов и почты достигли 156 тысяч тонн (рост на 3,6%). Процент занятости пассажирских кресел составил 79,9%, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 2 процентных пункта. Процент коммерческой загрузки увеличился на 2,4 процентного пункта - до 67,8%.

Перевозки пассажиров в феврале увеличились на 10,9%, до 6,77 миллиона человек. Пассажирооборот - на 13,6%, до 17,4 миллиарда пассажиро-километров. Перевозки грузов и почты в ушедшем месяце снизились на 1,6%, до 71,86 тысячи тонн. Процент занятости пассажирских кресел составил 80,3% (рост на 1,9 процентного пункта), процент коммерческой загрузки - 67,9% (рост на 2 процентных пункта).

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