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Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ


Компании / Индустрия / Мировая экономика / Экономика / Химпром

КИЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Украина намерена повысить антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ до 29,25% для предприятия "Дорогобуж" DGBZ и до 42,96% для остальных экспортеров из РФ, сообщает в понедельник министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

"Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Отныне антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 42,96%", - говорится в сообщении ведомства.

Решение комиссии вступит в силу со дня его опубликования в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".

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