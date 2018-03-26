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ФАС: Внуково может избежать дела из-за такси: проблем меньше, чем у других аэропортов МАУ


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может и не возбудить дело против "Внуково" по дискриминации таксопарков, поскольку там значительно меньше проблем, чем в двух других аэропортах Московского авиаузла, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Руководитель ФАС в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси и рассчитывает решить данную проблему в первом квартале 2018 года. Артемьев тогда пригрозил аэропортам очень серьезными штрафами. Ранее в марте регулятор возбудил дела против "Шереметьево" и "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков.

"Против "Внуково", может быть, и не будем дело как раз возбуждать. ... Во "Внуково" значительно меньше проблем", - сказал глава ФАС в понедельник журналистам. Кроме того, он отметил, что в деле "Домодедово" есть позитивная тенденция. "А позитив в том, что с "Домодедово" мы провели консультации и они двигаются в правильном направлении. Я сейчас намерен уже пригласить "Шереметьево", - объяснил Артемьев.

Как позднее уточнила пресс-служба ФАС, в аэропорту "Внуково" не была обнаружена первая линия для такси, в связи с этим и ограничения доступа к ней не было. "В ходе проверки исполнения предупреждения сотрудники ФАС России осуществили ряд контрольных выездов в аэропорт "Внуково", которые показали отсутствие выделенной "первой линии" для таксомоторных средств, а также отсутствие ограничения доступа к ней", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что аэропорт "Внуково" обязуется продолжить работу по созданию отдельной специальной стоянки для таксомоторных средств в непосредственной близости от привокзальной площади.

"Внуково исполняет выданные ему поведенческие требования по организации доступа такси. На данном этапе антимонопольное дело возбуждено не будет", - подытожили в пресс-службе отметив, что ФАС продолжит мониторинг ситуации с доступом такси на первую линию аэропорта и выполнения выдвинутых поведенческих требований.

 

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