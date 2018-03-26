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Чистая прибыль "Тольяттиазота" по РСБУ в 2017 г упала в 1,5 раза


Компании / Индустрия / Химпром

 

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Тольяттиазота" по РСБУ в 2017 году упала в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 842,84 миллиона рублей, сообщает крупнейший российский производитель аммиака в понедельник.

Выручка за отчетный период снизилась почти на 5% и составила 42,18 миллиарда рублей. Прибыль от продаж упала на 16,5% и составила 6,13 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения выросла на 15%, до 3,48 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж компании снизилась почти на 8% и составила 20,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 15,3%, до 13 миллиардов рублей. Управленческие расходы снизились почти на 30% и составили 2,1 миллиарда рублей. Прочие расходы в 2017 году снизились на 15% и составили 4,8 миллиарда рублей.

"Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций - у холдинга "Уралхим".

 

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