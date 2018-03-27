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Группа "Аэрофлот" в январе-феврале увеличила перевозки пассажиров на 6,1%


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-феврале 2018 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%, до 7,1 миллиона человек, говорится в сообщении авиакомпании.

"За два месяца 2018 года группа "Аэрофлот" AFLT перевезла 7,1 миллиона пассажиров, что на 6,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 4,7 миллиона пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился на 6,3%, пассажирооборот компании - на 4,1%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составил 77,7%, по компании показатель снизился на 1,3 п.п. - до 75,5%.

В феврале 2018 года группа перевезла 3,4 миллиона пассажиров, что на 4,3% превышает результат за февраль 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2,3 миллиона человек, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в феврале 2018 года увеличился на 4,9%, пассажирооборот авиакомпании – на 3%.

 

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