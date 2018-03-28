"Калашников" покупает 60% разработчика "Буранов"

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Оружейный концерн "Калашников" может выкупить у госкорпорации "Ростех" акции НПО "Молния", - пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Собеседники уточнили, что речь идет о покупке 60% акций "Молнии".

"Сделку планируется завершить в течение месяца", - сообщил один из источников издания и добавил, что после закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров компании.

Сумма сделки по покупке акций не раскрывается, но собеседник издания в аппарате правительства отметил, что ее предстоит еще только оценить.

Глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщение о покупке "Молнии" подтвердил. "Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения",— пояснил он, особо отметив, что потенциал "Молнии" совместно с производственными мощностями "Калашникова" даст возможность "развивать принципиально новые направления деятельности".

"Молния" занимается созданием многоразового космического корабля "Буран" со времени своего создания в 1976 году. Сейчас предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех".