Чистая прибыль Petropavlovsk по МСФО в 2017 году выросла на 31%

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc в 2017 году получил чистую прибыль по МСФО в 41,5 миллиона долларов, что на 30,9% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает компания.

Выручка компании за период увеличилась на 8,6% - до 587,4 миллиона долларов, показатель EBITDA снизился на 1,6% и составил 196,8 миллиона долларов.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2017 года компания увеличила производство золота на 9,8% — до 439,6 тысячи унций (13,7 тонны), в текущем году ожидается производство 420-460 тысяч унций золота.