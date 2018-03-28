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РЖД просят разрешить платить дивиденды только на привилегированные акции


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. РЖД просят Минэкономразвития разрешить платить дивиденды только на привилегированные акции, а остальную прибыль направить на инвестиции, сообщил глава компании Олег Белозеров.

"Мы просили бы, министерство финансов нас уже поддержало, все-таки прибыль направить на реализацию нашей инвестиционной программы, поскольку это позволит нам ускорить возможность реализации, сдвинуть влево, поэтому просим здесь поддержать нашу позицию. Мы бы осуществляли выплаты только по привилегированным акциям", - сказал Белозеров, выступая на коллегии Минэкономразвития.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 г выросла в 2,7 раза >>

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