Чистая прибыль "Акрона" по МСФО в 2017 году снизилась в 1,8 раза

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон" AKRN, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2017 году снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом – до 14,26 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка составила 94,342 миллиарда рублей, что на 6% выше результата 2016 года. Показатель EBITDA составил 29,817 миллиарда рублей, изменившись незначительно (минус 0,13%) по сравнению с результатом за 2016 год. Рентабельность по EBITDA составила 32% против 33% годом ранее.