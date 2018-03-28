Uber приостанавливает испытание беспилотных машин в Калифорнии после смертельного ДТП

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Компания Uber приостанавливает тестирование беспилотных автомобилей на территории штата Калифорния после смертельного ДТП в Аризоне, сообщает издание San Francisco Chronicle со ссылкой на письмо замдиректора департамента транспортных средств штата Брайана Собле.

Как говорится в письме, попавшем в распоряжение издания, компания Uber приняла решение не продлевать истекающее в субботу разрешение штата на тестирование беспилотных автомобилей.

"Компания Uber сообщила, что приостановила испытание беспилотных автомобилей на неопределенный срок в Аризоне, Калифорнии, Пенсильвании и Торонто… Компания также сообщила, что не будет продлевать действующее разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии", — говорится в письме Собле.

По словам Собле, если Uber захочет возобновить испытания в штате, для этого может потребоваться расследование ДТП в Аризоне. Ранее губернатор Аризоны Даг Дьюси распорядился приостановить испытания беспилотных автомобилей Uber в этом штате после аварии, в которой погибла велосипедистка.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час. На прошлой неделе полиция Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля.

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.