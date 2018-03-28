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"Камаз" приступил к сборке грузовиков в Узбекистане


Компании / Индустрия / Машиностроение / Потребительский рынок

ТАШКЕНТ, 28 мар - ПРАЙМ. "Камаз" KMAZ приступил к сборке своих грузовиков в Самаркандской области Узбекистана, мощность производственной линии на первом этапе составит до 1,5 тысячи единиц техники в год, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе АО "Узавтопром".

В ноябре 2017 года "Камаз" и "Узавтопром" подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в Узбекистане. Документ был подписан в Ташкенте в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Производство автомобилей "Камаз" начато на производственных площадях ООО "UzAutoTrailer" в Самаркандской области", - уточнил представитель пресс-службы. По его данным, в первом квартале собрано 100 единиц техники, производственная мощность сборочной площадки составит 1,5 тысячи грузовиков в год с последующим увеличением до трех тысяч единиц ежегодно.

По данным "Узавтопрома", на ООО "UzAutoTrailer" будут собирать 11 моделей грузовиков "Камаз" грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики буду оснащаться двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающих стандартам Евро-3 и Евро-4.

"Совместно с "Камаз" разрабатывается отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Республики Узбекистан, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки", - добавили в "Узавтопроме".

Ранее генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин заявлял, что открытие совместного производства в Узбекистане позволит расширить присутствие российского автозавода на экспортных рынках. Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана на "Камаз".

ООО UzAutoTrailer (дочернее предприятие "Узавтопрома") производит навесную и прицепную технику для большегрузных автотранспортных средств на базе шасси грузовиков MAN. Проектная мощность предприятия - до 3 тысяч единиц техники в год.

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