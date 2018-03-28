Renault и "Ростех" конвертируют 61,4 млрд руб задолженности "АвтоВАЗа" в капитал

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Renault и "Ростех" переуступили Alliance Rostec (СП "Ростеха" и альянс Renault-Nissan) 61,4 миллиарда рублей долгов, которые будут конвертированы в новые акции "АвтоВАЗа" AVAZ, говорится в сообщении Renault. ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec о покупке более 75% "АвтоВАЗа"

В настоящее время идет процесс допэмиссии акций "АвтоВАЗа" по закрытой подписке, которая завершится в апреле 2018 года, отмечено в релизе. "Эти два партнера (Renault и "Ростех" - ред.) передали по 30,7 миллиарда рублей дебиторской задолженности и займов Alliance Rostec Auto, которые будут конвертированы в новые акции, выпущенные "АвтоВАЗом", - сообщается в релизе компании.

"Сделка на сумму 61,4 миллиарда рублей направлена на пополнение собственного капитала "АвтоВАЗа" и является основным шагом в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 года. Рекапитализация осуществляется в рамках плана финансового оздоровления "АвтоВАЗа", модернизации производства и обновления модельного ряда", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в "Ростехе".

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

Акционеры "АвтоВАЗа" с осени 2016 года проводят поэтапное финансовое оздоровление компании. В конце 2016 года компания провела размещение 2,9 миллиарда акций и привлекла 26,141 миллиарда рублей. Главные акционеры приобрели 1,654 миллиарда акций за 14,89 миллиарда рублей, а еще 1,25 миллиарда акций за 11,251 миллиарда рублей купила Renaissance Securities (входит в ИК "Ренессанс Капитал", принадлежащая группе "Онэксим" Михаила Прохорова), она стала владельцем 24,09% обыкновенных акций компании, доля Alliance Rostec размылась до 64,6%.

Затем из отчета Renault стало известно, что Alliance Rostec также инвестировал в финансовый инструмент стоимостью 180 миллионов евро "в значительной степени обеспеченный долей в "АвтоВАЗе", а заем на эту инвестицию Alliance Rostec получил от Renault. При учете данного инструмента доля Alliance Rostec в "АвтоВАЗе" возрастает до 88,69%, что дает возможным полагать, что речь идет о пакете, купленном Renaissance Securities в декабре 2016 года.

На втором этапе докапитализации, весной-летом прошлого года, "АвтоВАЗ" начал допэмиссию 9,25 миллиарда обыкновенных акций номиналом 5 рублей за бумагу, которые размещаются по закрытой подписке по цене 10,3 рубля за штуку в пользу основного акционера предприятия - Alliance Rostec Auto. Срок размещения был продлен до 2018 года.

Предполагалось, что большая часть этой допэмиссии будет оплачена займами, выданными "АвтоВАЗу" со стороны "Ростеха" (51 миллиард рублей) и Renault (34 миллиарда рублей).