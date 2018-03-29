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Boeing обнаружил в своих системах следы хакерской атаки


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники - американская корпорация Boeing - сообщила об обнаружении "незначительного присутствия вредоносного программного обеспечения в своих системах", сообщает компания в своем официальном Twitter.

В сообщении в частности отмечается, что центр по кибербезопасности компании обнаружил "ограниченное вторжение вредоносных программ, которые затронули небольшое количество систем".

Отмечается, что все исправления систем были применены и это не является проблемой для дальнейшей работы компании, ее производство или поставки готовой продукции.

Также компания заявляет, что появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что корпорация бюыла атакована вирусом, похожим на WannaCry, неточны и преувеличены.

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