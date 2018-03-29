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СМИ: Автопроизводители Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию


Компании / Индустрия / Транспорт
  • Акции "АвтоВАЗа" активно растут на ожидании перехода контроля над ним к Renault-Nissan

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Входящие в альянс автопроизводители Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию вместо нынешнего стратегического партнерства, во главе с нынешним генеральным директором альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном.

Акции Renault на французской бирже подорожали после данного сообщения на 6,4%.

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Альянс Renault-Nissan - стратегическое партнёрство между компаниями Renault и Nissan в области развития машиностроения. Альянс создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.

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