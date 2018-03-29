FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Гендиректор "Росшельфа" покинул компанию


Компании / Индустрия / Транспорт

АСТРАХАНЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Росшельф" Алексей Жидаков покинул компанию на этой неделе, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющий обязанности руководителя компании пока не назначен, сообщили агентству "Прайм" на предприятии. 

 А.Жидаков занимал пост руководителя компании с июня 2015 года.

АО "Росшельф", входящая в состав Объединенной судостроительной корпорации, управляет  группой судостроительных предприятий в Астраханской области и отраслевыми проектными институтами в Нижнем Новгороде и Севастополе. В конце 2016 года входящая в состав "Росшельфа" Группа "Каспийская энергия" запустила в эксплуатацию ледостойкую нефтедобывающую платформу на месторождении им. В.Филановского на шельфе Северного Каспия. Платформа, принадлежащая ПАО "Лукойл", рассчитана на добычу до 6 млн тонн нефти.

В последние несколько месяцев ОСК покинули уже  несколько топ-менеджеров. В частности, из корпорации уволились вице-президент по гражданскому судостроению Евгений Загородний, руководитель дирекции "Суда река-море" Сергей Итальянцев.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) — одна из крупнейших судостроительных компаний России. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе ОСК консолидировано большая часть отечественного судостроительного комплекса. На предприятиях и в организациях, входящих в ОСК, работают более 80 тысяч человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ