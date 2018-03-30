"АвтоВАЗ" сменил исполнительного вице-президента по финансам

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "АвтоВАЗа" AVAZ утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам - со 2 апреля им станет Алексей Бобров, сообщает компания.

Штефан Мауэрер, занимавший эту позицию с 2015 года, принял решение продолжить свою карьеру вне периметра группы. В период передачи полномочий до 1 мая Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента "АвтоВАЗа".

''Я хочу поблагодарить господина Мауэрэра за работу финансового блока во время кризисных лет и его большой вклад в текущее восстановление компании. Я желаю Штефану удачи в его дальнейшей карьере. Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей. Все наши команды окажут ему в этом полную поддержку'', - заявил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор, слова которого приводятся в сообщении.

Бобров с 1999 по 2010 год занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst&Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 году Бобров перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора Michelin Eastern Europe. В январе 2017 года он занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin - Euromaster (Клермон-Ферран), которая управляет сетью из более 2000 шинных и технических дилерских центров в 17 странах Европы.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.