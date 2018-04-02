Чистая прибыль "ЮТэйр" по РСБУ в 2017 г упала в 11 раз

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании "ЮТэйр" по РСБУ в 2017 году снизилась в 11 раз, составив 101,085 миллиона рублей, следует из отчетности компании.

Выручка перевозчика в 2017 году уменьшилась на 3,2% - до 55 миллиардов рублей. Валовая прибыль сократилась в шесть раз - до 168,6 миллиона рублей. Убыток до налогообложения составил 644,2 миллиона рублей против прибыли в 1,44 миллиарда рублей годом ранее. Долгосрочные обязательства компании в 2017 году выросли на 2,2% - до 83,82 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства в 2017 году снизились на 29,4% - до 10 миллиардов рублей.

В 2017 году перевозчик увеличил на 5,8% выручку от пассажирских перевозок за счет роста пассажиропотока, говорится в сообщении авиакомпании.

"На рост выручки от пассажирских перевозок повлияли операционная эффективность и улучшение продуктового предложения. "ЮТэйр" существенно увеличил загрузку до 76% (рост на 4 п.п.) и выполнил план несмотря на высокую конкуренцию и снижение среднего тарифа. Пассажиропоток продолжает расти, и в январе 2018 года компания перевезла на 21% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщения слова финансового директора компании Игоря Петрова.

"В 2018 году "ЮТэйр" планирует превысить план по бизнес-показателям благодаря эффективному управлению маршрутной сетью, тарифной политике и рекламной поддержке", - добавил он.

Авиакомпания "ЮТэйр" UTAR входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.