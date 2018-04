Еврокомиссия разрешила PPF получить 100% контроль над Skoda Transportation

БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила PPF приобрести единоличный контроль над Skoda Transportation, говорится в сообщении ЕК.

Ранее в марте ФАС России одобрила ходатайство группы PPF о покупке 100% компании Skoda Transportation и получении ее российских активов.

"Европейская комиссия одобрила в рамках правил по слияниям Евросоюза предложенное приобретение группой PPF Group N.V. из Нидерландов единоличного контроля над Skoda Transportation a.s., VUKV a.s., Skoda Investment a.s. и Bammer Trade a.s., все это чешские компании, а также Jokiaura Kakkonen (JK) из Финляндии и Satacoto Ltd. с Кипра", - говорится в сообщении.

PPF – это международная финансово-инвестиционная группа, которая работает в таких областях, как, финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, сельское хозяйство, биотехнологии. Skoda Transportation занимается производством, разработкой, монтажом, реконструкцией и ремонтом железнодорожных транспортных средств и транспортных средств для метро, а также трамваев, троллейбусов и электрических автобусов.

VUKV занимается разработкой, исследованиями и тестированием железнодорожных транспортных средств и их деталей. Skoda Investment работает в таких областях, как предоставление лицензий на торговую марку Skoda, а также аренды недвижимости. Bammer Trade занимается ремонтом общественного транспорта. JK работает в сфере аренды производственных мощностей. Satacoto – это холдинговая компания, которая работает, в том числе, в области производства электромоторов и генераторов.

"Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенная сделка не вызовет опасений за конкуренцию ввиду незначительного совпадения в деятельности компаний в Европейской экономической зоне", - считает ЕК.