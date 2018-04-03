Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в 2017 г упала в 1,9 раза

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в 2017 году упала в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом и составила 50,9 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 6,1% и составила 160,9 миллиарда рублей. В долларовом выражении выручка увеличилась на 21%, до 2,761 миллиарда долларов. Чистая выручка увеличилась на 18% и составила 2,183 миллиарда долларов.

EBITDA увеличилась на 13% по сравнению с 2016 годом и составила 1,34 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 61%. Объем экспорта компании увеличился на 16% и составил 10,9 миллиона тонн. На конец декабря 2017 года чистый долг компании составил 5,371 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,01х EBITDA за последние 12 месяцев. Средняя процентная ставка кредитного портфеля за год составляла 4,46%.

"Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило "Уралкалию" увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 году", — отметил гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

Производственные активы "Уралкалия" включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами "Уралкалия" являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.