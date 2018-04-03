Мексика ввела пошлины на трубы из ряда стран, в том числе из Украины

МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Мексика ввела компенсационные пошлины на импорт труб из ряда стран, в том числе из Украины.

Как отмечается в опубликованном во вторник решении министерства экономики страны, речь идет о бесшовных стальных трубах производства Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Соответствующее антидемпинговое расследование было реализовано министерством в период с апреля 2013 по март 2016 года.

Размер пошлин варьируется в зависимости от страны и составляет от 131,1 доллара за тонну до 378,5 доллара. В случае Украины пошлина составит 170,1 доллара за тонну.