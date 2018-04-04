Продажи Ford в марте в РФ выросли на 25%

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Ford F в России в марте выросли на 25% в годовом выражении, до 5202 единиц, сообщает Ford Sollers в среду.

"В марте продажи автомобилей Ford в России выросли на 25% по отношению к марту прошлого года и достигли 5202 автомобилей. За первые три месяца 2018 года было реализовано 12768 автомобилей, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Более 54% от реализованных в марте легковых автомобилей (57% — с начала года) составили SUV, линейка которых представлена в России сразу тремя моделями в различных сегментах — 7-местным внедорожником Ford Explorer, среднеразмерным кроссовером Ford Kuga и компактным Ford Ecosport.

Лучшим по продажам стал Ford Kuga: в марте компания продала 1503 экземпляра этой модели, рост составил 61%. С начала года продажи этого автомобиля выросли на 59%, до 4 тысяч штук. На втором месте по популярности оказался Ford Focus. В марте продажи выросли на 29%, до 1395 автомобилей, за три месяца текущего года — на 66%, до 3487 штук.