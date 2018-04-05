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Бывший вице-президент "ВКонтакте" перешел в Telegram


Компании / Индустрия / Технологии

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Бывший вице-президент социальной сети "ВКонтакте" Илья Перекопский занял пост в компании мессенджера Telegram, сообщает РБК со ссылкой на самого Перекопского.

Отмечается, что менеджер вступил в должность еще с начала текущего 2018 года, он будет отвечать за "развитие бизнеса".

Перекопский не рассказал, какую именно позицию в менеджменте Telegram он занимает. Тем не менее, два источника РБК на рынке криптовалют заявили, что менеджер помимо прочего отвечает за первичное размещение токенов (ICO) мессенджера. Сам Перекопский эти данные подтверждать отказался.

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