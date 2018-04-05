"Русал" проведет делистинг с биржи Euronext в Париже

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Компания "Русал" решила провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с биржи Euronext в Париже, говорится в заявлении компании.

"Компания объявляет, что подала заявку на делистинг своих глобальных депозитарных расписок из Euronext Paris", - сообщается в релизе "Русала".

Ожидается, что исключение бумаг компании из котировального списка произойдет 4 мая.

Как сообщает "Русал", делистинг ГДР с парижской биржи позволит компании сконцентрировать открытый акционерный капитал на бумагах, торгуемых на площадках Гонконга и Москвы. При этом уход с Euronext не окажет влияния на торговлю расписками "Русала" на Московской и Гонконгской биржах.

"Русал" разместил ГДР на торговой площадке Euronext в Париже в январе 2010 года, одновременно с запуском торгов своими бумагами на бирже в Гонконге. В 2015 году акции компании получили листинг на Московской бирже.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году составила 1,222 миллиарда долларов.