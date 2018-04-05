СМИ: Дерипаска может войти в совет директоров "Норникеля"

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Основной владелец En+ Group и "Русала" Олег Дерипаска номинируется в новый состав совета директоров ГМК "Норильский никель" GMKN, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, совет директоров "Норникеля" 5 апреля будет рассматривать список новых кандидатов, чтобы утвердить их кандидатуры для голосования на годовом собрании акционеров в июне. Включение Дерипаски - единственная значимая смена, утверждают собеседники.

В "Норникеле", "Русале", "Интерросе" Владимира Потанина (владеет 32,9% ГМК) и Millhouse Романа Абрамовича (4,2% ГМК совместно с Александром Абрамовым) не стали комментировать ситуацию, в En+ не ответили газете.

Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров "Норникеля" нет, "Интеррос" и "Русал" представлены в нем топ-менеджментом. При этом Дерипаска входил в совет ГМК дважды — на короткий период в 2008 году, когда "Русал" купил 25% "Норникеля" у Михаила Прохорова, и с 2010 по 2013 год. Второй период сопровождался уже вторым конфликтом между "Русалом" и "Интерросом".

В феврале этого года возобновился конфликт между основными акционерами "Норникеля". Структура Потанина предложила Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Романа Абрамовича, приобрести около 4% акций ГМК. В свою очередь, компания Абрамовича пригласила "Интеррос" и "Русал" поучаствовать в сделке пропорционально их долям владения "Норникелем". К выкупу было представлено 6,314 миллиона обыкновенных акций по цене 234 доллара за каждую и 23,4 доллара за ADR. В рамках оферты "Русал" может приобрести 1,9% акций ГМК.

Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделки по продаже акций ГМК. В середине марта стало известно, что "Интеррос" закрыла сделку по приобретению 2,1% акций ГМК у Crispian.