"Русал" в конце апреля начнет добычу на крупнейшем в мире месторождении бокситов в Гвинее

СЫКТЫВКАР, 5 апр - ПРАЙМ. "Русал" в конце апреля запустит рудник на крупнейшем в мире месторождении бокситов Диан-Диан в Гвинее, сообщил журналистам президент компании Владислав Соловьев.

"До конца апреля мы запустим рудник на 3 миллиона тонн. Планы по дальнейшему расширению мощностей до 5 миллионов тонн есть, но их реализация зависит от инфраструктурных возможностей, в частности, от пропускной способности железной дороги. Мы будем этим заниматься", - рассказал Соловьев.

По его словам, сумма ранее объявленных инвестиций в первую очередь проекта Диан-Диан не изменилась. "Нет, она такая же. Для дальнейших расчетов нужно время, и сейчас рано об этом говорить. Вернемся к этому вопросу, когда первая очередь будет введена в эксплуатацию", - ответил Соловьев на соответствующий вопрос.

Ранее директор "Русала" по глиноземному бизнесу Яков Ицков сообщал журналистам, что начальные инвестиции в проект по разработке бокситового месторождения Диан-Диан оцениваются в 216 миллионов долларов.

В январе 2017 года ОК "Русал" и Гвинейская республика подписали дополнение к соглашению о разработке бокситового месторождения Диан-Диан, в соответствии с которым реализация проекта разделена на три этапа. Первый — до конца 2017 года — предполагал строительство рудника мощностью 3 миллиона тонн бокситов в год. Второй этап (до конца 2021 года) предусматривает расширение объемов добычи бокситов до 6 миллионов тонн в год, а также разработку проекта по увеличению добычи бокситов до 9 миллионов тонн в год с возможностью расширения до 12 миллионов тонн в год. До конца 2020 года стороны обсудят возможность строительства глиноземного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год.

Диан-Диан – крупнейшее в мире месторождение бокситов с объемом доказанных запасов 564 миллиона тонн. Право на его разработку принадлежит "Русалу". Первоначально планировалось, что строительство и ввод в эксплуатацию рудника завершится к 2016 году.