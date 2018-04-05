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"Мечел" в 2017 г снизил добычу угля на 9%, выпуск стали вырос на 1%


Компании / Индустрия / Металлургия

 

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в 2017 году сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем 2016 года - до 20,638 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали за отчетный период вырос на 1% - до 4,274 миллиона тонн, производство чугуна достигло 4,029 миллиона тонн, снизившись на 1%.

Добыча угля в четвертом квартале прошлого года сократилась на 8% относительно третьего квартала - до 4,944 миллиона тонн, выплавка стали возросла на 6% - до 1,057 миллиона тонн. Выпуск чугуна составил 981 тысячу тонн, что на 3% меньше в квартальном выражении.

Реализация концентрата коксующегося угля компании в 2017 году составила 7,942 миллиона тонн, что на 8% меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале этот показатель вырос на 4%, до 1,972 миллиона тонн относительно уровня предыдущего квартала.

 

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