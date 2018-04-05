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Fiat планирует выделить бизнес Magneti Marelli


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Fiat Chrysler Automobiles NV в четверг сообщила, что планирует выделить бизнес комплектующих Magneti Marelli и распределить полученные по итогам выделения акции среди собственников Fiat, передает Dow Jones.

На новостях акции итало-американского автопроизводителя подорожали на 4,7%. Согласно Fiat, ее совет директоров поручил руководству компании разработать и осуществить план выделения Magneti Marelli.

Решение было принято до презентации нового 5-летнего стратегического плана. Он будет представлен в июне, до отставки генерального директора Серджо Маркьонне.

Маркьонне является решительным сторонником планов по выделению Magneti Marelli, которая поставляет электронику, световые приборы, компоненты для двигателей и выхлопных систем.

"Совет директоров FCA уверен, что выделение является правильным следующим шагом, который будет выгоден для Magneti Marelli, FCA и наших акционеров", - отметил Маркьонне.

По его словам, выделение позволит автопроизводителю сосредоточиться на ключевом портфеле активов и укреплении базы капитала.

По словам Fiat, выделение завершится, предположительно, к концу 2018 года или началу 2019 года, а акции Magneti Marelli, скорее всего, получат листинг на Миланской фондовой бирже.

Выделение должно быть одобрено регуляторами и в окончательном варианте советом директоров Fiat, добавила компания.

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