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Калужский завод Volkswagen в 2017 г нарастил производство машин на 7,7%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Калужский завод Volkswagen Group Rus в 2017 году выпустил 118,5 тысячи автомобилей, что на 7,7% больше по сравнению с 2016 годом, говорится в сообщении компании.

"В 2017 году с конвейера калужского завода Volkswagen Group Rus сошло 118,5 тысячи автомобилей (+7,7% по сравнению с показателем прошлого года). Год ознаменовался сразу несколькими вехами – производством 400-тысячного Volkswagen Polo, 100-тысячного Skoda Rapid, а также 200-тысячного двигателя 1.6 MPI серии ЕА211 с момента запуска завода по производству двигателей. Более того, прошлый год стал юбилейным: десять лет назад началась история российского производства концерна Volkswagen", - отмечает компания.

Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге, в 170 километрах к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211.

На данный момент на автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год.

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