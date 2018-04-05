Чистый убыток ДВМП в 2017 г по РСБУ вырос в 2 раза

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) по РСБУ вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 41,9%, до 1,8 миллиарда рублей. Валовый убыток вырос в 6,8 раза, составив 1,5 миллиарда рублей. Прочие доходы упали на 22,6% и составили 629 миллионов рублей. Доходы от участия в других организациях сократились на 34,7%, до 431 миллиона рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 1,7%, до 3,29 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос почти на 39% и составил 10,8 миллиона рублей. Прочие расходы выросли в 1,5 раза, составив 10,8 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании выросли в 615 раз и составили 15 миллиардов рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 1,2%, до уровня в 8,2 миллиарда рублей на конец прошлого года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.