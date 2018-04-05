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РЖД с 1 июля вводят новый экономичный класс обслуживания в "Сапсанах"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. РЖД с 1 июля вводят новый экономичный класс обслуживания в поездах "Сапсан", сообщает пресс-служба компании.

"ОАО "РЖД" с 1 июля 2018 года вводит в высокоскоростных поездах "Сапсан" новый класс обслуживания - базовый", - говорится в сообщении.

Так, стоимость проезда в вагонах "базового" класса между Москвой и Санкт-Петербургом составит от 1906 рублей при условии оформления билета за 90 суток, следует из пресс-релиза.

Отмечается, что цена такого билета будет включать в себя исключительно стоимость проезда без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания.

Пассажиры могут оформить билеты по сниженной стоимости как в кассах дальнего следования РЖД, так и онлайн, уточнили в пресс-службе.

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