Строительство завода BMW может начаться под Калининградом в этом году

КАЛИНИНГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Уже в этом году может быть начато строительство завода BMW под Калининградом. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, переговоры с BMW Group находятся в завершающей стадии. Строительство завода полного цикла может быть завершено за два года.

В 2013 году калининградское автомобильное предприятие «Автотор» подписало соглашение с BMW о создании СП. Была достигнута договоренность о полнопрофильном производстве.

В качестве потенциального места строительства завода рассматривается индустриальный парк Храброво.