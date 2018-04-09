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"Калашников" подтверждает планы покупки акций КМЗ


Компании / Индустрия

МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. Оружейный концерн "Калашников" подтвердил намерения о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок.

Первым об этой сделке сообщило издание "Коммерсант". По данным газеты, "Калашников" этой покупкой рассчитывает не только расширить свой судостроительный кластер, но и наладить выпуск двигателей для своих кораблей.

"Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе - в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения", - подтвердила агентству РИА Новости пресс-служба "Калашникова".

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