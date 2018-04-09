FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Ренова" сократит долю в швейцарской Sulzer ниже контрольной из-за санкций США


Компании / Индустрия / Технологии

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Группа "Ренова" сократит долю в швейцарской компании Sulzer ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США против Виктора Вексельберга и "Реновы", говорится в сообщении Sulzer.

"В воскресенье, 8 апреля 2018 года, компания заключила обязательный договор с группой "Ренова", направленный на минимизацию перебоев в бизнесе Sulzer, в рамках которого "Ренова" передает Sulzer право собственности на 5 миллионов акций Sulzer. После завершения сделки "Ренове" будет принадлежать 48,83% акций Sulzer", - говорится в сообщении компании. До сделки "Ренове" принадлежит 63,42% Sulzer.

Компания добавляет, что передача акций должна состояться на этой неделе. "Sulzer купит акции по средневзвешенной цене акций компании, котирующихся на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange, за период с 9 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

США идут ва-банк: что ждет новых фигурантов санкций против РФ >>

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Вексельберг и группа "Ренова".

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.

Версия для печати

Санкции против РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ