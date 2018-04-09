"Ренова" сократит долю в швейцарской Sulzer ниже контрольной из-за санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Группа "Ренова" сократит долю в швейцарской компании Sulzer ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США против Виктора Вексельберга и "Реновы", говорится в сообщении Sulzer.

"В воскресенье, 8 апреля 2018 года, компания заключила обязательный договор с группой "Ренова", направленный на минимизацию перебоев в бизнесе Sulzer, в рамках которого "Ренова" передает Sulzer право собственности на 5 миллионов акций Sulzer. После завершения сделки "Ренове" будет принадлежать 48,83% акций Sulzer", - говорится в сообщении компании. До сделки "Ренове" принадлежит 63,42% Sulzer.

Компания добавляет, что передача акций должна состояться на этой неделе. "Sulzer купит акции по средневзвешенной цене акций компании, котирующихся на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange, за период с 9 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

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США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Вексельберг и группа "Ренова".

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.