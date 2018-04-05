Экс-глава Лондонской биржи Роле выдвинут в совет директоров "Фосагро"

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле выдвинут в качестве независимого директора в совет директоров "Фосагро" PHOR, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает компания.

Роле 9 лет руководил London Stock Exchange Group (LSEG). За годы работы под его руководством капитализация LSEG выросла с 800 миллионов фунтов до 14 миллиардов фунтов. Отмечается, что возможное избрание Роле усилит совет директоров компании и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления "Фосагро".

"Мы будем рады вхождению в совет директоров Ксавье Роле, под успешным руководством которого ведущая европейская биржа значительно нарастила капитализацию. Он имеет бесценный опыт работы на рынке капиталов благодаря длительному руководству крупным международным финансовым институтом с листингом в Великобритании. Его исключительные знания в области применения лучших корпоративных практик управления и раскрытия информации на рынках акционерного капитала будут полезны нашей компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Фосагро" Андрея Гурьева.

Роле ранее не входил в совет директоров компании. Помимо него, в качестве независимых кандидатов в совет выдвинуты его действующие члены: председатель совета директоров "Фосагро" Свен Омбудстведт, председатель комитета по аудиту Маркус Роудс, экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, международный инвестор Джим Роджерс, руководитель программы развития "Национальный исследовательский университет" Наталья Пашкевич, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Кандидаты выдвинуты для избрания на годовом собрании акционеров 30 мая. Все действующие члены совета были избраны в него на внеочередном собрании акционеров компании в конце февраля. Тогда же акционеры "Фосагро" увеличили совет директоров до 10 с 9 человек.

Группа "Фосагро" занимается выпуском фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата, ей принадлежат предприятия в Мурманской и Вологодской областях. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%). Free float составляет 25,9%.