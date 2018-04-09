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En+ признала, что санкции США могут оказать существенное негативное влияние на ее бизнес


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Первоначальная оценка влияния санкций со стороны США на компанию En+ показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы, при этом оценка этого влияния пока продолжается, говорится в сообщении En+.

"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров", - говорится в сообщении. Компания добавляет, что планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства, пока ищет решения проблемы воздействия санкций США. Такие решения могут включать корректировки существующих соглашений и договоренностей в соответствии с правовыми и нормативными требованиями.

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Санкции против РФ

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