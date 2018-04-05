Независимый директор En+ Доминик Фрэйс покинул совет директоров

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Независимый директор En+ Group Доминик Фрэйс покинул совет директоров с 6 апреля, говорится в сообщении компании.

"Независимый директор компании, Доминик Фрэйс подал в отставку 6 апреля", - сообщила En+.

В этот день США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в том числе, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

Компания добавляет, что анализирует с юридическими советниками ситуацию, сложившуюся в связи с ее включением в санкционный список.