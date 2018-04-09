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Nissan запустит производство обновленных X-Trail и Qashqai в России


Компании / Индустрия / Потребительский рынок
  • #Nissan
    © Nissan

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan запустит на территории России производство моделей внедорожников X-Trail и Qashqai , пишет "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента регионального бизнес-подразделения "Nissan Восток" Джеймса Райта.

Отмечается, что производство этих моделей будет локализовано на мощностях концерна в Санкт-Петербурге. Запуск намечен на сентябрь текущего 2018 года. Первым начнут производить X-Trail, через несколько месяцев - Qashqai.

Райт отметил, что в текущем фискальном году производитель намеревается увеличить свое производство примерно на 2–2,5 тысячи автомобилей, рост продаж прогнозируется на уровне 6–7%.

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